Загруженность дорог в Московском регионе достигла 4 баллов

Вечером понедельника, 2 марта, интенсивность движения на дорогах Московского региона оценивалась в 4 балла. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, значительные затруднения в движении были зафиксированы на следующих шоссе: Дмитровское, Ярославское, Калужское, Киевское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.

Министерство транспорта Подмосковья обращается к жителям и гостям региона с просьбой быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.