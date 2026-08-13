Загруженность дорог в Московской области вечером 13 августа составила 4 балла

По данным Минтранса Подмосковья, вечером в четверг загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов.

Основные затруднения с движением отмечены на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском и Пятницком шоссе в сторону области.

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.