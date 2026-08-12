Загруженность дорог в Московской области вечером 12 августа составила 4 балла
Вечером в среду, 12 августа, Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе. Уровень пробок достиг четырех баллов.
Основные затруднения зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском и Пятницком шоссе в сторону области.
Водителей просят быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.
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