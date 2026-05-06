Загруженность дорог в Московской области утром 6 мая достигла 4 баллов

Утром в среду, 6 мая, на дорогах Московской области отмечен высокий уровень загруженности — четыре балла. Об этом проинформировало региональное ведомство.

По данным на этот день, на дорогах региона зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей. Это свидетельствует о росте количества транспортных средств на 9,1% по сравнению со средними показателями прошлого месяца.

Затруднения в движении наблюдаются на следующих шоссе: Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком, а также на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Московской области призывает водителей быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителям рекомендуется заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.