Загруженность дорог в Московской области утром 4 августа достигла 3 баллов

Утром во вторник, 4 августа, в Московской области зарегистрирована загруженность дорог на уровне 3 баллов. По данным Минтранса Подмосковья, на дорогах региона насчитывается более 1 миллиона автомобилей, что на 3,3% превышает средние показатели прошлого месяца.

Трудности с движением отмечены на основных шоссе, ведущих в Москву: Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Волоколамском и Пятницком. Кроме того, пробки зафиксированы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, следовать скоростному режиму и поддерживать безопасную дистанцию.

Подробности о ситуации на дорогах и транспорте в Московской области доступны на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.