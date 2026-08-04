Загруженность дорог в Московской области утром 4 августа достигла 3 баллов
Утром во вторник, 4 августа, в Московской области зарегистрирована загруженность дорог на уровне 3 баллов. По данным Минтранса Подмосковья, на дорогах региона насчитывается более 1 миллиона автомобилей, что на 3,3% превышает средние показатели прошлого месяца.
Трудности с движением отмечены на основных шоссе, ведущих в Москву: Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Волоколамском и Пятницком. Кроме того, пробки зафиксированы на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, следовать скоростному режиму и поддерживать безопасную дистанцию.
Подробности о ситуации на дорогах и транспорте в Московской области доступны на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.