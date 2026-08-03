Загруженность дорог в Московской области утром 3 августа достигла трех баллов
Утром в понедельник, 3 августа, на дорогах Московской области зарегистрирована загруженность в три балла. Количество автомобилей превысило 1,3 миллиона, что на 8,6% больше средних показателей прошлого месяца, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Пробки образовались на Ленинградском, Носовихинском, Каширском, Киевском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов в направлении Москвы.
Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.
Подробнее о ситуации на дорогах и транспорте в Московской области можно узнать на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.