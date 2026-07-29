Загруженность дорог в Московской области утром 29 июля достигла 3 баллов
Утром в среду, 29 июля, на дорогах Московской области зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей. Это на 11,6% больше, чем средние показатели прошлого месяца. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения с движением машин были отмечены на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Варшавском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию. Также необходимо быть внимательными при проезде мест притяжения пешеходов.
Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в «Макс».