Загруженность дорог в Московской области утром 29 июля достигла 3 баллов

Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток» / Медиасток.рф

Утром в среду, 29 июля, на дорогах Московской области зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей. Это на 11,6% больше, чем средние показатели прошлого месяца. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения с движением машин были отмечены на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Варшавском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителям рекомендуют не отвлекаться на телефон, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию. Также необходимо быть внимательными при проезде мест притяжения пешеходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в «Макс».