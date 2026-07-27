Загруженность дорог в Московской области утром 27 июля составила 3 балла

Утром в понедельник, 27 июля, на дорогах Московской области было зафиксировано около одного миллиона автомобилей. Это на 1,4% больше, чем средние показатели прошлого месяца. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Основные затруднения в движении были зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе. Водителям рекомендуется быть внимательными, соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в «Макс».