Загруженность дорог в Московской области утром 26 августа составила 3 балла

Утром в среду, 26 августа, Минтранс Подмосковья сообщил, что загруженность дорог в регионе составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 3,5% меньше средних значений прошлого месяца.

Затруднения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Киевском и Пятницком шоссе. Водителям рекомендуют быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.