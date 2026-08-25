Загруженность дорог в Московской области утром 25 августа составила 4 балла
Утром во вторник, 25 августа, Министерство транспорта Подмосковья сообщило, что загруженность дорог в регионе составляет 4 балла.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском и Щелковском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса в «Макс».