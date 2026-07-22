Загруженность дорог в Московской области утром 22 июля достигла 3 баллов

В среду утром на дорогах Московской области было зафиксировано свыше миллиона автомобилей, что на 1,4% больше средних значений прошлого месяца. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдались на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

Вечером в Московском регионе местами ожидается дождь. Минтранс Подмосковья напоминает автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции.