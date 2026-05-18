Загруженность дорог в Московской области утром 18 мая
Утром в понедельник, 18 мая, загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах региона находится более 1,6 миллиона автомобилей. Это значительно меньше средних значений прошлого месяца — на 63,5%.
Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Жителей региона просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию.
