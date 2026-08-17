Пробки в Подмосковье утром 17 августа составили 3 балла
Утром в понедельник, 17 августа, на автомобильных дорогах Московской области зафиксировано свыше 1,1 миллиона автомобилей. Это на 9,2% больше средних значений прошлого месяца. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Затруднения с движением наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Каширском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В связи с загруженностью дорог Минтранс рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и оставлять достаточное расстояние между автомобилями.