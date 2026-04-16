Загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов утром 16 апреля

Утром 16 апреля на дорогах Московской области зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей. По данным Министерства транспорта Подмосковья, это на 7,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Загруженность дорог составила четыре балла.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.