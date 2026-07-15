Загруженность дорог в Московской области утром 15 июля достигла 3 баллов

В среду утром, 15 июля, в Минтрансе Подмосковья сообщили, что загруженность дорог в регионе составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей — это на 7,7% больше средних значений прошлого месяца.

Больше всего затруднений с движением наблюдается на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Ярославском, Рязанском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными и осторожными, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также водителей просят заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.