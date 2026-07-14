Загруженность дорог в Московской области утром 14 июля составила 2 балла
Утром 14 июля на дорогах Московской области было зафиксировано чуть более миллиона автомобилей. Это на 2,3% меньше, чем средние значения прошлого месяца, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Загруженность дорог составила всего 2 балла.
Затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Волоколамском и Пятницком шоссе.
По прогнозам, сегодня в течение дня осадков не ожидается. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.