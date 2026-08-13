Загруженность дорог в Московской области утром 13 августа составила 4 балла

Утром в четверг, 13 августа, дороги в Московской области загружены на четыре балла, по сообщению Минтранса Подмосковья.

По данным ведомства, основные затруднения движения зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.