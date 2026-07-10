Загруженность дорог в Московской области утром 10 июля составила 2 балла

Утром в пятницу, 10 июля, загруженность дорог в Московской области была невысокой — всего 2 балла, сообщили в Минтрансе Подмосковья. На основных областных трассах зафиксировали более 1,1 миллиона автомобилей, что на 6,3% больше средних значений прошлого месяца.

Затруднения в сторону Москвы были на Ленинградском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском и Пятницком шоссе.

В Московском регионе ожидаются дождь и ветер. Перед поездкой автомобилистам стоит проверить уровень омывающей жидкости. Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дороге, увеличить дистанцию и снизить скорость, а также оценивать дорожную ситуацию перед выполнением маневра.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в «Максе».