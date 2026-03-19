Загруженность дорог в Подмосковье составила 5 баллов утром 19 марта
В четверг утром, 19 марта, загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона находилось более миллиона автомобилей. Это на 2,5 процента меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.
Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными за рулем: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать резких маневров.