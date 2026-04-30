Загруженность дорог в Московской области достигнет 5 баллов вечером 30 апреля

По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, вечером в четверг, 30 апреля, загруженность дорог в Московской области составляет 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции. Также водителям рекомендуют избегать резких маневров и торможений в преддверии праздничных дней.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Министерства по адресу: https://max.ru/mtdi_mo.