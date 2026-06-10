Загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов утром 10 июня
Утром среды, 10 июня, на дорогах Московской области наблюдается загруженность в пять баллов. Количество автомобилей достигло порядка 1,2 миллиона, что на 13,1% превышает средние показатели прошлого месяца.
Основные затруднения в движении зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными на дорогах, не отвлекаться на мобильные устройства, соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.