Загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов вечером 15 июня

По сообщению Министерства транспорта Подмосковья, вечером 15 июня загруженность дорог в регионе составила пять баллов.

Основные затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.