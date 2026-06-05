Загруженность дорог в Московской области достигла 5 баллов 5 июня

В пятницу вечером, 5 июня, Минтранс Подмосковья сообщил о высокой загруженности дорог в регионе. Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Жителей просят быть внимательными и осторожными за рулем, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.