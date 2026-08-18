Загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов вечером 18 августа

Вечером во вторник, 18 августа, Минтранс Подмосковья сообщил, что загруженность дорог в регионе составила 4 балла. Основные затруднения были зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Киевском, Волоколамском и Пятницком шоссе в сторону области.

Минтранс призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Всю актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья можно найти в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.