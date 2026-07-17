Загруженность дорог в Московской области достигла 4 баллов 17 июля

В пятницу вечером, 17 июля, Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе — она составила 4 балла. Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Киевском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Впереди выходные, и многие поедут за город на дачу или в места отдыха. Летом трассы обычно оживленные, и важно помнить о безопасности на дорогах. В случае мелкого ДТП или поломки автомобиля необходимо в первую очередь съехать на обочину, включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и покинуть вместе с пассажирами автомобиль, уйдя в безопасное место. После этого нужно выставить знак аварийной остановки и обратиться по единому номеру 112.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале на MAX (https://max.ru/mtdi_mo).