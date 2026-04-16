Загруженность дорог Подмосковья вечером 16 апреля достигла 5 баллов
Вечером 16 апреля дороги в Московском регионе загружены на 5 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, основные затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.