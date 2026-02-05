Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 5 февраля

Утром в четверг, 5 февраля, загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. По информации Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона зафиксировано около 811 тысяч автомобилей. Это почти на 33% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть внимательными: увеличивать дистанцию, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем. Также важно пропускать пешеходов при проезде пешеходных переходов.