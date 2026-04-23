Загруженность дорог Подмосковья утром 23 апреля составила 5 баллов

Утром в четверг, 23 апреля, Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог в регионе на уровне 5 баллов. Основные затруднения движения были зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Московском регионе в этот день наблюдалась дождливая погода с ветром, порывы которого достигали 15 м/с. В связи с этим в Минтрансе призвали водителей быть особенно осторожными и внимательными. Автомобилистов попросили не отвлекаться на телефон, избегать резких маневров, заранее снижать скорость у пешеходных переходов и остановок, а также не оставлять машины у деревьев и шатких конструкций.

При возникновении ДТП или чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по единому номеру «112».