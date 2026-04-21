Загруженность дорог Подмосковья составила 5 баллов утром 21 апреля
Утром во вторник, 21 апреля, загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, на дорогах региона зафиксировано более 1,1 миллиона транспортных средств, что на 6,5 % превышает показатели прошлого месяца.
Основные затруднения движения наблюдаются на следующих шоссе: Каширке, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском.
Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей быть внимательными и осторожными. Необходимо не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.