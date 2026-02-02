Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 2 февраля

Фото: Снегопад в Москве и Подмосковье / Медиасток.рф

Утром в понедельник, 2 февраля, загруженность дорог в Московской области достигла пяти баллов. Согласно сообщению Министерства транспорта Подмосковья, на дорогах региона было зафиксировано около 694 тысяч автомобилей. Это почти на 34% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются в направлении Москвы на трассах М-2 «Крым», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Подмосковья призывает автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.