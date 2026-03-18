Загруженность дорог Подмосковья утром 18 марта достигла 5 баллов

Фото: Медиасток.рф

По сообщению Министерства транспорта Московской области, в среду утром, 18 марта, загруженность дорог в регионе составила 5 баллов.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах: не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

