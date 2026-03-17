Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 17 марта

Утром во вторник, 17 марта, уровень загруженности дорог в Московской области достиг 4 баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, на дорогах региона зафиксировано более миллиона автомобилей, что на 3% меньше по сравнению со средними показателями прошлого месяца.

Проблемы с движением наблюдаются на трассе М-9 «Балтия» и на таких шоссе, как Ленинградское, Щелковское, Носовихинское, Рязанское, Варшавское, Киевское, Боровское, Минское, Можайское, Рублево-Успенское, Волоколамское, Пятницкое и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Московской области призывает жителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.