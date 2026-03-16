Загруженность дорог Подмосковья утром 16 марта составила 4 балла
В понедельник утром, 16 марта, в Московской области отмечается загруженность дорог на уровне 4 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Подмосковья, на дорогах региона находится более 1 миллиона автомобилей. Это на 5% меньше по сравнению со средними показателями прошлого месяца.
Проблемы с движением в основном фиксируются на трассах М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, следовать скоростному режиму, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.