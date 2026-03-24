Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 24 марта
Утром вторника, 24 марта, дороги Московской области оказались загружены на четыре балла. Министерство транспорта Подмосковья отметило, что количество машин на дорогах региона превысило один миллион, что на 0,3% больше средних значений прошлого месяца.
Больше всего затруднений наблюдается на трассе М-9 «Балтия» и на следующих шоссе: Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта призывает жителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не отвлекаться на телефоны, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.