Загруженность дорог Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 23 сентября

Пробки на дорогах Московской области оценили в шесть баллов вечером 23 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.