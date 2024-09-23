Загруженность дорог Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 23 сентября

Фото: Unsplash

Пробки на дорогах Московской области оценили в шесть баллов вечером 23 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте