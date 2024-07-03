Загруженность дорог Подмосковья оценили в 4 балла вечером 3 июля

Загруженность дорог в Московской области составила четыре балла вечером 3 июля. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

3 июля на дорогах Подмосковья зафиксировали 854 тысячи транспортных средств, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Кроме того, пробки фиксируются на ЦКАД в районе посёлка Большие Вяземы.

Представители Минтранса Подмосковья призывают водителей быть максимально внимательными на дорогах и не совершать резких маневров, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям и усугубить загруженность дорог региона.

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