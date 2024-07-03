Загруженность дорог Подмосковья оценили в 3 балла утром 3 июля

Фото: Медиасток.рф

Утренние пробки в Подмосковье оценили в три балла. В региональном Минтрансе уточнили, что заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь» и М-5 «Урал».

Движение также затруднено на Ленинградском, Новорижском, Можайском, Носовихинском, Щелковском и Ярославском шоссе. В ведомстве напомнили, что в ближайшие дни в Московской области сохранится жара. На этом фоне водителей призывают быть предельно внимательными и не садиться за руль при плохом самочувствии.

В жару парковать автомобили следует в тени, лучше всего накрывать его чехлом или световозвращающим экраном.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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