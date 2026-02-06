Загруженность дорог Подмосковья достигла восьми баллов
В четверг вечером, 29 января, движение на дорогах Московского региона оценивалось в 8 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, основные затруднения были зафиксированы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Новорижском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и пропускать пешеходов.