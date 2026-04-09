Загруженность дорог Подмосковья достигла шести баллов вечером 9 апреля

Вечером 9 апреля интенсивность движения на дорогах Московского региона оценивается в 6 баллов. В Министерстве транспорта Московской области сообщили, что серьезные затруднения с движением зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Московской области призывает жителей и гостей региона к внимательности из-за возможных осадков и гололедицы. Ведомство рекомендует быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон во время движения.