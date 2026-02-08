Загруженность дорог Подмосковья достигла пяти баллов
В четверг вечером, 22 января, интенсивность движения на дорогах Московского региона оценивается в 5 баллов. По информации Министерства транспорта Московской области, серьезные затруднения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей быть предельно внимательными. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.