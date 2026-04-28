Загруженность дорог Подмосковья достигла пяти баллов вечером 28 апреля
По сообщению Министерства транспорта Московской области, вечером во вторник, 28 апреля, загруженность дорог в регионе составила 5 баллов.
Основные затруднения движения наблюдаются на следующих шоссе: Каширке, Дмитровке, Ярославке, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском.
Министерство транспорта рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию. Также следует избегать резких и неожиданных маневров.