Загруженность дорог Подмосковья достигла пяти баллов вечером 21 января
В среду, 21 января, в вечернее время загруженность дорог в Московском регионе достигла 5 баллов. По сообщению Министерства транспорта Московской области, затруднения на дорогах наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.