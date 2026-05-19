Загруженность дорог Подмосковья достигла пяти баллов вечером 19 мая
Вечером во вторник, 19 мая, в Министерстве транспорта Московской области сообщили о высокой загруженности дорог в регионе. Уровень пробок достиг пяти баллов.
Основные затруднения в движении транспорта были зафиксированы на следующих шоссе: Каширское, Дмитровское, Можайское, Рублево-Успенское, Новорижское, Пятницкое, Ленинградское, Щелковское и Носовихинское.
Министерство транспорта рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.