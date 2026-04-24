Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов утром 24 апреля
В пятницу утром, 24 апреля, уровень загруженности дорог в Московском регионе достиг пяти баллов. Согласно информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, серьезные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Погода в Московском регионе в этот день преимущественно без осадков. Представители Министерства призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: придерживаться установленного скоростного режима, поддерживать безопасную дистанцию и избегать резких маневров и торможений. Особое внимание следует проявлять в местах скопления людей.