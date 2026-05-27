Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов утром 27 мая

Фото: Пробки в Москве/Медиасток.рф

Утром в среду, 27 мая, по сообщению Министерства транспорта Московской области, загруженность дорог в регионе достигла пяти баллов.

Трудности с движением транспорта отмечены на Каширском, Дмитровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Министерство транспорта Московской области обратилось к водителям с призывом строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

