Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов утром 27 мая
Утром в среду, 27 мая, по сообщению Министерства транспорта Московской области, загруженность дорог в регионе достигла пяти баллов.
Трудности с движением транспорта отмечены на Каширском, Дмитровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Московской области обратилось к водителям с призывом строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.