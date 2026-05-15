Загруженность дорог Подмосковья достигла 7 баллов 15 мая
В пятницу вечером, 15 мая, интенсивность автомобильного потока в регионе оценивается в 7 баллов. По информации, предоставленной Министерством транспорта Московской области, серьезные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство транспорта Подмосковья обращается к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения.
