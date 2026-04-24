Загруженность дорог Подмосковья достигла 6 баллов вечером 24 апреля

В пятницу вечером, 24 апреля, в Минтрансе Подмосковья сообщили о шестибалльной загруженности дорог в регионе. Основные затруднения движения фиксируются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Кроме того, в Минтрансе отметили, что в регионе стартовал мотосезон. Представители министерства призвали мотоциклистов быть предсказуемыми в маневрах и соблюдать правила безопасности: надевать экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не ездить между рядами. Автомобилистов попросили быть внимательнее и чаще смотреть в зеркала.

Все актуальные данные о дорогах и транспорте Подмосковья доступны на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.