Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов утром 14 апреля

Во вторник утром, 14 апреля, на дорогах Московской области было зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей, что на 7 процентов превышает средние показатели прошлого месяца. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Трудности с движением возникли на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения: скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров.