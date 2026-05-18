Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов вечером в понедельник
Вечером в понедельник, 18 мая, уровень загруженности дорог в Московской области достиг 5 баллов, о чем сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.
Основные затруднения с движением транспорта наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Министерство призывает водителей быть предельно внимательными, строго следовать скоростному режиму и поддерживать безопасную дистанцию.