Загруженность дорог Подмосковья достигла 5 баллов вечером 24 марта
Вечером вторника, 24 марта, уровень загруженности дорог в Московском регионе достиг пяти баллов. Основные затруднения движения зафиксированы на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Минтранс призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными. Ведомство рекомендует не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.